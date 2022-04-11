Боррель: Евросоюз не договорился о санкциях против российских нефти и газа

Решения по отказу от поставок нефти и газа из России лидеры стран Евросоюза пока не приняли. Этот вопрос продолжает обсуждаться. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге выступил глава дипломатического корпуса Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что главной темой встречи глав государств Евросоюза стало обеспечение эффективности уже введенных ограничений, чтобы исключить возможность обхода санкций.

Также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжить обсуждение», — заявил Боррель.

Он добавил, что на его взгляд введение запрета на поставки российской нефти не приведет к отказу Кремля от проведения специальной операции.

В этой связи Европейский Союз выделит дополнительные 1,5 миллиарда евро на помощь Украины из средств Европейского фонда мира.

Кроме того, работавшая на месте консультативная миссия Евросоюза вернется к работе, но теперь займется сбором доказательств военных преступлений. Боррель подчеркнул, что такое решение приняли министры иностранных дел стран Евросоюза. Миссия получит специальную финансовую помощь для этой работы.