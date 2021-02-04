Боррель: ЕС выделил €13 млн на поддержку уязвимых россиян, которых затронула пандемия

Европейский союз поддержит уязвимые группы россиян, которые пострадали от пандемии коронавируса. На эти цели выделили 13 миллионов евро. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«На сегодняшний день ЕС мобилизовал 38,5 миллиарда евро для помощи своим странам-партнерам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты», — приводит «Интерфакс» слова Борреля.

Он добавил, что Россию тоже не обошли стороной: на поддержку пострадавших от пандемии ЕС выделил 13 миллионов евро.

Боррель подчеркнул, что Евросоюзу необходимо сохранять диалог с Россией, если он хочет приобрести статус глобального игрока. По его словам, ЕС относится к РФ как к важному партнеру и соседу. 5 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Боррелем и поговорит с ним об искажении Западом фактов того, что происходит в нашей стране. Об этом пишет «Газета.ru».