Боррель: ЕС должен участвовать в дискуссиях о предложенных Россией гарантиях безопасности

Евросоюз должен быть участником предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — сказано в заявлении. Выдержки из документа опубликовал ТАСС.

Боррель также добавил, что Евросоюз должен присутствовать за столом в любых переговорах, которые касаются европейской безопасности. Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, по его словам, оговорили те основные принципы, на которых безопасность Европы строилась на протяжении последних 50 лет. Например, в рамках ОБСЕ ранее были предложены механизмы, которые до сих пор остаются «краеугольным камнем» при любом сотрудничестве с Россией.

В минувшую пятницу было распространены проекты договора между Россией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах безопасности России, а также стран-членов Организации Североатлантического договора. Проекты всех указанных документов Москва передала Америке 15 декабря, когда состоялась встреча представителей двух стран в МИД России.