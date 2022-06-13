Боррель допустил членство Украины в ЕС

Состав Евросоюза может расшириться Украиной и Балканами. Такое предположение сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что Украина готовилась стать частью ЕС еще до начала спецоперации.

«Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до начала конфликта с Россией», — сказал Боррель.

Также он напомнил, что статус члена ЕС уже пообещали странам Западных Балкан. Боррель подчеркнул, что Украина «совершенно спокойно» может стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

Документацию на вступление в ЕС президент страны Владимир Зеленский 18 апреля передал главе представительства Европейского союза в регионе Матти Маасикасу. Тогда украинский лидер отметил, что анкету-опросник он получил достаточно быстро. Также Зеленский тогда предположил, что после получения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина перейдет к «финальному этапу» интеграции в Евросоюз.