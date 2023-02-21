Мир 21 февраля 2023, 01:54 Боррель анонсировал введение нового пакета антироссийских санкций Глава евродипломатии Боррель: 10-й пакет санкций против России одобрят до 24 февраля Pixabay

Читать 360tv в

Очередной пакет антироссийских санкций одобрят до 24 февраля, несмотря на имеющиеся разногласия. Такое заявление на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, его процитировал ТАСС.

«Мы находимся на пути одобрения санкций. Они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля в любом случае. Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введем санкции до конца недели», — заявил Боррель.

Реклама

Он воздержался от комментариев по поводу ограничений против российских алмазов и относительно атомного сектора. Ранее журналисты отметили, что Евросоюз не смог включить в 10-й пакет рестрикции против российского ядерного топлива. Газета Politico сообщила, что против запретов выступили Венгрия и Франция.

Реклама

Главной целью нового санкционного пакета станет пресечение поставок высокотехнологичного оборудования и деталей для оборонно-промышленного комплекса России. Под ограничения также подпадут те, кто помогает РФ в проведении спецоперации и обходе уже введенных санкций.