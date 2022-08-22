Боррель анонсировал создание тренировочной базы для ВСУ рядом с Украиной

В одной из соседних с Украиной стран Евросоюза создадут тренировочную базу для ВСУ, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Европейская внешнеполитическая служба провела трансляцию его выступления в Twitter.

По словам Борреля, некоторые страны уже давно обучают украинских военнослужащих. Бойцам ВСУ показывают, как обращаться с военной техникой, поставляемой Западом. Он напомнил, что этим занимаются специалисты в Польше, Чехии, Франции и Великобритании. Теперь появится еще одна база.

«Это будет не на Украине, а на территории соседней страны», — уточнил он.

Страны Запада нарастили поставки оружия на Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса. По мнению министра обороны Швеции Петера Хультквиста, украинский кризис завершится нескоро. Глава шведского Минобороны не исключил, что его страна может начать производство вооружения специально для ВСУ. По его словам, такой вариант также рассматривают власти Чехии, Польши и Словакии.