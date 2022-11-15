Мир 15 ноября 2022, 11:28 Боррель анонсировал развертывание сил реагирования в ЕС в 2023 году Боррель заявил, что ЕС создаст силы реагирования в 2023 году РИА «Новости»

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В Евросоюзе решили создать собственные силы реагирования. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова процитировал ТАСС.

«Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году», — сказал он.

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Боррель сделал это заявление после прибытия на встречу министров обороны ЕС. Также он пообещал обсудить варианты сценария применения сил быстрого реагирования. Их направленность при этом Боррель не уточнил.

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Днем ранее глава внешнеполитической службы ЕС встретился с министрами иностранных дел Европы. Об этом сообщил RT. Перед этой встречей Боррель заявил, что Евросоюз в рекордные сроки организовал подготовку 15 тысяч солдат ВСУ. Также он отметил, что последние новости с мест боестолкновений российской и украинской армий подтверждают правильность текущей стратегии ЕС по поддержке ВСУ.