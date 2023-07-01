Мир 01 июля 2023, 15:44 Боррель анонсировал «очень важные события» для Украины Боррель: во время председательства Испании в ЕС произойдут важные события для Украины РИА «Новости»

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Во время председательства Испании в Совете ЕС, которое началось в субботу, в ближайшие полгода произойдут «очень важные события» для Украины. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE.

«Они связаны с теневыми переговорами с целью прекращения конфликта», — сказал он.

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Он подчеркнул, что мирные переговоры между Россией и Украиной зависят от событий, которые стоит ждать на днях. При этом российская сторона неоднократно говорила о том, что никогда не отказывалась от диалога.

Боррель добавил, что Испания будет продвигать идею приема Украины в сообщества.

Однако интервью главы внешнеполитической службы некоторых зрителей насмешило и возмутило. Они оставили свои комментарии под видео на хостинге YouTube.

«Вы критикуете Россию за нестабильность. Хвалите Францию ​​за ее стабильность с гражданской войной».

«Запад несет ответственность за то, что события [на Украине] стали такими масштабными. Без поддержки Запада [конфликт] не продлился бы и двух недель, не было бы столько смертей».

«Твой сад в огне, Боррель», — писали они, в том числе вспомнив, как глава евродипломатии сравнил Европу с садом, за пределами которого находятся джунгли.

Ранее Премьер Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он сообщил, что его не волнует цена, которую за это придется заплатить. Киевскому режиму выделят новый пакет помощи на 55 миллионов евро.