Мир 14 февраля 2023, 12:33 Боррель анонсировал новые предложения по поставкам оружия на Украину Глава дипломатии ЕС Борель 20 февраля предоставит предложения по поставкам оружия Украине РИА «Новости»

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Внешнеполитическая служба Евросоюза на встрече глав МИД стран сообщества 20 февраля предоставит новые предложения по поставкам оружия украинским военным. Об этом на брифинге сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, написал ТАСС.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз больше не в состоянии выделять деньги из своего бюджета и намерен использовать средства из фонда мира.

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«Мы предоставим новые предложения главам МИД стран Евросоюза на встрече 20 февраля. У нас нет возможности использовать свой бюджет, но есть так называемый Европейский фонд мира. Его тратить ЕС может уже так, как посчитает нужным», — сказал он.

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Ранее Боррель сообщил, что страны Европейского союза обучили около 30 тысяч украинских военных после начала специальной операции. Он уточнил, что ЕС не планирует отправлять собственные вооруженные силы в зону конфликта.