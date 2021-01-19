Борода «обезьяний хвост» стала новым трендом у мужчин

В Instagram по хэштегу #monkeytail можно найти множество необычных снимков с оригинальным оформлением лица.

Впервые на такой шаг в оформлении растительности на лице пошел бейсболист Майк Файерс. Но сам он заявил, что сделал это ради того, чтобы рассмешить коллег по команде.

Но за время карантина из-за пандемии коронавируса мужчины всего мира начали переходить на новый формат, придуманный спортсменом.

Кроме «обезьяньего хвоста» сторонники новой моды называют свою укладку «кошачьим хвостом». Некоторые мужчины закручивают «хвост» под подбородок или выбривают часть полосками, чтобы делает их еще больше похожими на диких зверей.