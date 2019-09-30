Борису Джонсону припомнили домогательства 20-летней давности. Доказать их сложно, но это и не нужно

Рассказ о домогательствах журналистка Шарлотт Эдвардс опубликовала в колонке Sunday Times прямо накануне съезда Консервативной партии. Она вспомнила, как в 1999 году Борис Джонсон ущипнул ее за бедро во время обеда. Одновременно он то же самое сделал и с девушкой, сидящей по другую сторону. Речь идет о времени, когда Джонсон был редактором журнала Spectator.

По данным газеты The Guardian, пикантные воспоминания привели премьера в бешенство.

Если премьер-министр не помнит об этом инциденте, тогда очевидно у меня память лучше, чем у него.

Если это и правда произошло, то журналистка удивительно вовремя все вспомнила. Правда, теперь британцам предстоит разобраться — правда это, или харассмент использовали как политическое оружие? Столкновение любой публичной личности с обвинениями в домогательствах происходит все чаще, полагает турецкий политолог Джейлан Озгюль.

«Я понимаю, как важно, чтобы женщины могли найти поддержку со стороны властей, когда они сообщают о случаях преследования. Но отсутствие доказательств в этих публичных делах, к сожалению, демонстрирует закономерность», — рассказывает собеседница «360».

Если женщина выдвигает обвинения спустя большое количество времени, доказать правдивость ее слов фактически невозможно. А вот эффект разрывающейся бомбы будет в любом случае. Получается, что перед нами появляется новый и эффективный метод борьбы с неугодными политиками.

Политика слишком тесно переплетена с нормами и точкой зрения общества. Поэтому, даже если эти обвинения не заканчиваются никаким видом уголовного или административного наказания, потеря голосов из-за таких обвинений показывает нам, что эти методы работают Джейлан Озгюль политолог.

Обвинения Шарлотт Эдвардс без сомнения окажут влияние на Бориса Джонсона. Он может потерять голоса или доверие публики.

По словам Джейлан, обвинения в домогательствах с последствиями для карьеры стали закономерностью после возникновения движения #MeToo. Она выражает опасения, что рано или поздно это все скажется на реальных делах.

«Я не говорю, что Борис Джонсон не мог домогаться до женщин», — уточняет эксперт. Ранее от подобных своевременных воспоминаний пострадал целый ряд политиков и актеров.