Борису Джонсону припомнили домогательства 20-летней давности. Доказать их сложно, но это и не нужно
Рассказ о домогательствах журналистка Шарлотт Эдвардс опубликовала в колонке Sunday Times прямо накануне съезда Консервативной партии. Она вспомнила, как в 1999 году Борис Джонсон ущипнул ее за бедро во время обеда. Одновременно он то же самое сделал и с девушкой, сидящей по другую сторону. Речь идет о времени, когда Джонсон был редактором журнала Spectator.
По данным газеты The Guardian, пикантные воспоминания привели премьера в бешенство.
Если премьер-министр не помнит об этом инциденте, тогда очевидно у меня память лучше, чем у него.
Если это и правда произошло, то журналистка удивительно вовремя все вспомнила. Правда, теперь британцам предстоит разобраться — правда это, или харассмент использовали как политическое оружие? Столкновение любой публичной личности с обвинениями в домогательствах происходит все чаще, полагает турецкий политолог Джейлан Озгюль.
«Я понимаю, как важно, чтобы женщины могли найти поддержку со стороны властей, когда они сообщают о случаях преследования. Но отсутствие доказательств в этих публичных делах, к сожалению, демонстрирует закономерность», — рассказывает собеседница «360».
Если женщина выдвигает обвинения спустя большое количество времени, доказать правдивость ее слов фактически невозможно. А вот эффект разрывающейся бомбы будет в любом случае. Получается, что перед нами появляется новый и эффективный метод борьбы с неугодными политиками.
Политика слишком тесно переплетена с нормами и точкой зрения общества. Поэтому, даже если эти обвинения не заканчиваются никаким видом уголовного или административного наказания, потеря голосов из-за таких обвинений показывает нам, что эти методы работаютДжейлан Озгюльполитолог.
Обвинения Шарлотт Эдвардс без сомнения окажут влияние на Бориса Джонсона. Он может потерять голоса или доверие публики.
По словам Джейлан, обвинения в домогательствах с последствиями для карьеры стали закономерностью после возникновения движения #MeToo. Она выражает опасения, что рано или поздно это все скажется на реальных делах.
«Я не говорю, что Борис Джонсон не мог домогаться до женщин», — уточняет эксперт. Ранее от подобных своевременных воспоминаний пострадал целый ряд политиков и актеров.