Борису Джонсону предложили выдать украинский паспорт

На сайт президента Украины Владимира Зеленского внесли электронную петицию с предложением выдать украинский паспорт ушедшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону. Авторы инициативы хотят, чтобы британский политик возглавил украинское правительство, сообщил RT.

Чтобы власти рассмотрели предложение, его должны поддержать 25 тысяч человек за три месяца. Пока что за идею высказались около сотни украинцев.

«Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины», — сказано в документе.

Положительными качествами Джонсона авторы инициативы назвали его образованность и четкую позицию по украинскому кризису.

Сам Борис Джонсон не теряет надежды остаться в кресле главы британского правительства. Он заявил, что намерен участвовать в выборах лидера Консервативной партии Соединенного Королевства.