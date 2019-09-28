Борису Джонсону грозит уголовное расследование. Во всем виновата девушка

Издание сообщило, что независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC) решило проверить обвинения в адрес Джонсона после того, как к ним за помощью обратилась Ассамблея Большого Лондона. Отмечается, что IOPC в праве начать расследование этой ситуации, так как в то время, пока политик занимал пост главы столицы, он управлял работой городской полиции. Издание уточняет, что именно Ассамблея —организация, которая осуществляет контроль за работой лондонского мэра — первая потребовала от премьер-министра Великобритании объяснений после выхода публикации.

Экс-премьер Британии обвинил Джонсона во лжи в своих мемуарах Подробнее

Джонсона обвиняют в том, что он злоупотребил должностными полномочиями из-за дружеских отношений с молодой предпринимательницей из Америки Дженифер Акури. Газета The Sunday Times заявила, что из-за расположения мэра Акури получила 126 тысяч фунтов (более 10 миллионов рублей) от государства в качестве грантов для развития бизнеса. Издание отметило, что из-за настойчивых просьб Джонсона девушку сделали представителем сразу трех деловых делегаций Британии, которые ездили в Израиль, Малайзию, Сингапур и США. И это — несмотря на то, что компании Акури не подходили под необходимые для этого требования.

В ответ на обвинения премьер-министр Великобритании заявил, что будучи мэром действовал исключительно «в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики». Его поддержала и министр охраны окружающей среды Тереза Вильерс. Она заявила, что все обвинения политика «имеют политическую подоплеку». По ее словам, скандал вокруг этой ситуации был слишком сильно раздут СМИ.