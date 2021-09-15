Борисов заявил о преимуществе России перед Западом в создании гиперзвукового оружия

Россия оказалась впереди западных стран в области создания оружия на новых физических принципах. Вице-премьер РФ Юрий Борисов уточнил, что речь в том числе идет о гиперзвуковом вооружении. Его слова привело РИА «Новости».

Первенства страна добилась и в сфере, где для эксплуатации оружия используют новые типы двигателей — компактные ядерные установки малой мощности.

«Впервые за все это время вырвались вперед. <…> Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество», — подчеркнул Борисов.

Изначально, добавил он, Россия старалась идти в ногу или догоняла ведущие оружейные разработки Запада. Создание новых вооружений соответствует первостепенным тенденциям развития вооружения и военной техники, идущим по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации.

В конце августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о работе по увеличению скорости и дальности российских гиперзвуковых ракет. Это позволит адаптировать их к новым типам вооружения.