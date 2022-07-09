Глава Минобороны Великобритании отказался бороться за место Бориса Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера Консервативной партии. Об этом политик заявил в своем Twitter.

«Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны», — написал Уоллес.

Ранее местные СМИ называли Уоллеса основным претендентом на место лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании после того, как этот пост решил оставить Борис Джонсон. Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства.

Еще один претендент на этот пост — экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак. По данным газеты Financial Times, ему намерены помешать сторонники Бориса Джонсона. По данным издания, они винят Сунака в предательстве и свержении политика.