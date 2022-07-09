Глава Минобороны Великобритании отказался бороться за место Бориса Джонсона
Министр обороны Великобритании отказался от борьбы за пост лидера консерваторов
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет выдвигаться на пост лидера Консервативной партии. Об этом политик заявил в своем Twitter.
«Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны», — написал Уоллес.
Ранее местные СМИ называли Уоллеса основным претендентом на место лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании после того, как этот пост решил оставить Борис Джонсон. Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства.
Еще один претендент на этот пост — экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак. По данным газеты Financial Times, ему намерены помешать сторонники Бориса Джонсона. По данным издания, они винят Сунака в предательстве и свержении политика.