Бориса Джонсона перевели в обычную палату

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находился в отделении интенсивной терапии с диагнозом коронавирусная инфекция, врачи перевели в обычную палату. Медики намерены отслеживать его состояние на ранней стадии выздоровления.

Об этом сообщило ВВС со ссылкой на канцелярию правительства.

«Он в очень хорошем настроении», — заявил пресс-секретарь Джонсона.

Эту новость хорошо восприняли не только британские политики и граждане, но и президент США Дональд Трамп. У себя в Twitter он написал, что очень рад за британского премьера.

«Хорошие новости: премьер-министр Борис Джонсон только что был выписан из отделения интенсивной терапии. Выздоравливай, Борис!» — написал Трамп.

О заражении коронавирусной инфекцией Джонсон сообщил 27 марта, 5 апреля он был госпитализирован.