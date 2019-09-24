Бориса Джонсона обвинили в злоупотреблении властью

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона фактически признали виновным в злоупотреблении властью. Его решение об отправке парламента страны на долгий перерыв признали неправомерным.

Решение по двум искам о пророгации принял Верховный суд Британии, сообщила Русская служба «Би-Би-Си».

Британский парламент приостановил работу на фоне споров о Brexit Подробнее

По словам председателя суда леди Хейл, разумных обоснований от правительства насчет приостановки работы парламента на пять недель не поступило. Нормальная длительность пророгации не превышает нескольких дней. К тому же Великобританию ожидает запланированный выход из Евросоюза.

Коллегия Верховного суда в составе 11 судей единогласно пришла к выводу, что приостановка работы парламента была незаконной. Ее объявили юридически ничтожной.

Британский премьер отправил правительство на перерыв до 14 октября. Джонсон надеялся убедить оппозицию в принятии Brexit.

Перенос выхода страны из Евросоюза на 31 января 2020 года был узаконен Елизаветой II. Дату изменили на случай, если британский парламент не одобрит соглашение по Brexit до 19 октября. Премьер-министр настаивал на том, чтобы Британия покинула ЕС 31 октября.