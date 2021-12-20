Бориса Джонсона обвинили в участии в вечеринке в период локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен в компании свыше десятка людей в 2020 году в саду на Даунинг-стрит в период жестких ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщала Guardian, разместив на своем сайте фотографии.

Политик попал на фото с вином и сыром вместе со своей женой и 17-ю другими лицами, среди которых был экс-премьер Дэвид Кэмерон, уточнила «Российская газета».

В аппарате Джонсона опровергли информацию о проведении в резиденции премьера неформального мероприятия со спиртным и пиццей 15 мая прошлого года. Сотрудники Даунинг-стрит «работали в саду днем и вечером», рассказал представитель британского премьера. При этом на размещенных изданием снимках можно увидеть бутылки вина и несоблюдение социальной дистанции между людьми.

Во время изоляции в мае 2020 года встречи в домохозяйствах ограничивались двумя людьми. При этом они имели право встречаться только на открытом воздухе и с соблюдением дистанции не менее двух метров. Проводить личные встречи можно было лишь в случае «крайней необходимости».

Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Райнер сочла увиденное «пощечиной британской общественности». По ее словам, Джонсон постоянно показывает неуважение правил, которые сам же и устанавливает для остальных.

«Пьянство и вечеринки на Даунинг-стрит происходили поздно вечером, когда всем остальным британцам было запрещено выходить из домов», — отметила Райнер.

На прошлой неделе мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайное положение. Причиной стало распространение «омикрона» и увеличение количества заражений. Согласно информации правительства, за семь дней показатели госпитализации в Лондоне увеличились на 28% по сравнению с предыдущей неделей.