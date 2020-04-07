Представитель парламента сообщил, что Джонсон находится под пристальным наблюдением медиков, но в аппарате ИВЛ не нуждается.

«Борис Джонсон получил кислородную поддержку, но обошлось без искусственной вентиляции легких», — заявил изданию Гоув. Он добавил, что если состояние Джонсона изменится, правительство сделает по этому поводу официальное заявление.

Ранее сообщалось, что состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось. Было принято решение поместить его в отделение интенсивной терапии. Несколько дней назад у политика подтвердили коронавирус. Болезнь сопровождается высокой температурой и сильным кашлем. Сам Джонсон в сознании.

До этого политик 10 дней лечился дома и, несмотря на заражение, продолжал работать.

По официальной статистике, на 5 апреля в Великобритании диагноз СОVID-19 подтвержден более чем у 38 тысяч человек, 3605 граждан скончались. Темпы заболеваемости не снижаются.