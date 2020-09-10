Борис Грачевский осудил новые правила «Оскара»

Грачевский отметил, что с вводом новых правил, кино отечественного производства не сможет быть номинировано на премию «Оскар». Так как теперь статуэтку смогут получить только картины, при производстве которых не обидели ни национальные, ни сексуальные меньшинства, ни женщин, ни инвалидов.

«Для меня это абсолютно ужасная глупость. Но самое удивительное — ладно, когда чернокожий артист играет, его видно, что он черный. А что, кричать, что я гей или я лесбиянка? Какой-то ужас», — высказался режиссер.

Он также посчитал, что актеров-гомосексуалистов (или относящихся к другим секс-меньшинствам) фактически вынуждают публично раскрывать свою ориентацию ради карьерных успехов.

«Там вообще страна сошла с ума. Я считаю, что искусство должно быть свободным в первую очередь, а не считать кто гей, кто инвалид», — приводит слова Грачевского РИА ФАН.