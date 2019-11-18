Борис Джонсон заявил об отказе снижать корпоративный налог
Британский премьер Борис Джонсон объяснил отказ Консервативной партии от снижения налога для бизнес. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, в апреле 2020 года правительство Британии должно было снизить налоговую ставку для бизнеса с 19% до 17%. Премьер-министр напомнил, что снижение ставки на протяжении последних лет уже принесло предпринимателям определенную выгоду. По его словам, за счет отказа от снижения корпоративного налога у государства будет больше средств, которые можно будет использовать в тех сферах, которые наиболее значимы для британцев. В частности, речь идет о финансировании Национальной службы здравоохранения.