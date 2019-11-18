Борис Джонсон заявил об отказе снижать корпоративный налог

По данным издания, в апреле 2020 года правительство Британии должно было снизить налоговую ставку для бизнеса с 19% до 17%. Премьер-министр напомнил, что снижение ставки на протяжении последних лет уже принесло предпринимателям определенную выгоду. По его словам, за счет отказа от снижения корпоративного налога у государства будет больше средств, которые можно будет использовать в тех сферах, которые наиболее значимы для британцев. В частности, речь идет о финансировании Национальной службы здравоохранения.