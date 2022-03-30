Борис Джонсон заявил о планах предоставить Украине «более смертоносные» вооружения

Великобритания намерена предоставить Украине «более смертоносные» вооружения, сообщила газета The Times. По данным источников издания, такие планы есть у премьера страны Бориса Джонсона.

Собеседники газеты уточнили, что Джонсон заявил об этом Кабинету министров, но никаких подробностей не привел. Поэтому, что за оружие он имел в виду, пока не ясно.

Источники The Times отметили, что Украине нужны средства дальнего огневого поражения и тяжелая артиллерия. Авторы материала предположили, что одним из вариантов для поставок может быть самоходная артиллерийская установка AS-90 Vickers.

Если Великобритания предоставит Украине более крупные системы, ВСУ нужно будет пройти обучение для обращения с ними в соседних странах.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна не будет поставлять украинской армии танки, потому что это никак не спасет ее положение. По его словам, поставка танков «не сработает».