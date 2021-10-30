Борис Джонсон заявил о хорошей форме королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II находится в очень хорошей форме на этой неделе. Как сообщил Sky News, об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон на просьбу прокомментировать отказ главы государства посетить климатический саммит.

Премьер-министр заявил, что разговаривал с королевой на этой неделе, а ее отказ от поездки в Дублин связан с рекомендацией врачей.

«Она просто следует советам своих врачей и хочет немного отдохнуть. Я думаю, что это важно. Вся Великобритания желает ей только лучшего», — подчеркнул Борис Джонсон.

Врачи посоветовали Елизавете II отдохнуть на протяжении двух ближайших недель. В пресс-службе Букингемского дворца заявили, что королева взяла на себя только легкие вопросы, которые не требуют от нее совершать официальных визитов.

Ближайшее появление на публике ожидается в следующее воскресенье на церемонии, посвященной погибшим в годы Первой мировой войны. Елизавета II посетит военный мемориал на улице Уайтхолл в Лондоне.

На минувшей неделе стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице из-за чего сорвался ее визит в Северную Ирландию. Это первая госпитализация королевы Великобритании за последние восемь лет. В Букингемском дворце заявили, что визит Елизаветы II не связан с коронавирусной инфекцией.