Борис Джонсон захотел Brexit без соглашения
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов инициировать вывод Великобритании из ЕС без соглашения 31 октября. Об этом он заявил во время выступления в парламенте 25 сентября. Подробности сообщило РИА «Новости».
«Я хочу, чтоб Brexit был осуществлен, и народ хочет, чтобы мы вышли 31 октября…», — произнес Джонсон.
Джонсон сбежал с Генассамблеи ООН из-за «унизительного поражения»Подробнее
Он выразил надежду, что выход состоится все-таки с соглашением, однако при необходимости, «мы просто выйдем». При этом Джонсон отметил, что многие члены парламента «просто не хотят Brexit», поэтому правительство страны «парализовано».
Британский премьер 10 сентября объявил о прекращении работы парламента. Он заявил, что не обманывал королеву Елизавету II относительно реальной цели паузы в работе правительства. Накануне встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Борис Джонсон предупредил, что даже при отсутствии сделки Британия покинет Евросоюз 31 октября.