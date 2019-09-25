Борис Джонсон захотел Brexit без соглашения

«Я хочу, чтоб Brexit был осуществлен, и народ хочет, чтобы мы вышли 31 октября…», — произнес Джонсон.

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Он выразил надежду, что выход состоится все-таки с соглашением, однако при необходимости, «мы просто выйдем». При этом Джонсон отметил, что многие члены парламента «просто не хотят Brexit», поэтому правительство страны «парализовано».

Британский премьер 10 сентября объявил о прекращении работы парламента. Он заявил, что не обманывал королеву Елизавету II относительно реальной цели паузы в работе правительства. Накануне встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Борис Джонсон предупредил, что даже при отсутствии сделки Британия покинет Евросоюз 31 октября.