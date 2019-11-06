Борис Джонсон вспомнил о Скрипалях и обвинил лейбористов в симпатии к Путину. Бесполезно

Борис Джонсон обвинил лейбористов в том, что они «встали на сторону Путина», когда в Солсбери отравили Скрипалей. При этом премьер отказывается публиковать доклад о вмешательстве России в дела Британии до выборов. Доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказал «360», зачем Джонсону «российский след» в английских делах.

Джонсон анонсировал британские выборы как решение народа, с которым он пойдет дальше: «Идите с нами, с правительством, которое верит, что Великобритания должна стоять в полный рост на международной арене. Или идите с Джереми Корбином и партией лейбористов, которые встали на сторону Путина, когда Россия совершила отравления на улицах Солсбери…»

Так, премьер напомнил, что лидер оппозиционной партии Джереми Корбин в ситуации с отравлением в Солсбери выступал в поддержку президента России. Джонсон заверил аудиторию: если она поддержит его, то Brexit реализуют. Если же выиграют лейбористы, следующий год напомнит «шоу ужасов».

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Ранее политик в своей колонке в The Daily Telegraph сравнил партию противников с Иосифом Сталиным. Но при этом всем отказывается публиковать доклад о вмешательстве России в дела Британии до выборов, которые пройдут 12 декабря. Премьер надеется, что их итоги помогут довести выход Британии из ЕС до конца.

Предвыборная кампания уже началась. И во время нее британец активно пытается провести параллель между лейбористами и коммунистами. В этом уверен доктор политических наук Дэниел Уорнер.

А сделать это не так-то сложно, если учесть, что партия лейбористов социал-демократическая. Она тесно связана с британским профсоюзным движением, а некогда считалась одним из авторитетнейших членов Социалистического интернационала. Весь XX век лейбористы называли себя социалистами.

Социалисты близки к России. Борис Джонсон пытается провести параллель с коммунизмом. В головах избирателей коммунизм и социализм могут ассоциироваться друг с другом. Сработает ли это, я не знаю Дэниел Уорнер доктор политических наук.

Реальных же оснований говорить о связи Корбина с Путиным Уорнер не видит. Зато причину не публиковать пока доклад о вмешательстве России в дела Британии понимает. Политолог сомневается, что результаты как-то помогут Джонсону на выборах. Ведь вряд ли они навредят оппонентам. А саму кампанию ни параллели между лейбористами и коммунистами, ни отсылки к вмешательству России в дела Британии не изменят.