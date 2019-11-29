  • Борис Джонсон впервые услышал о влиянии извне на политику Британии

    29 ноября 2019, 15:58

    Алена Макаренко

    Власти Великобритании не имеют доказательств вмешательства России во внутренние дела королевства. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на LBC.
    Борис Джонсон впервые услышал о влиянии извне на политику Британии

    Одному из первых лиц государства никто никогда не представлял факты влияния других стран на политику Великобритании.

    Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике

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    Последние полтора года комитеты по разведке и безопасности парламента Британии готовили доклад о «вмешательстве России». Однако в нем нет важных данных для изменения устоявшейся процедуры, отметил премьер.

    «Доклад будет опубликован, когда это будет необходимо», — добавил Джонсон.

    Изначально доклад о России, в том числе о ее влиянии на итоги референдума по Brexit, должны были опубликовать 4 ноября. Однако власти Великобритании решили отложить обнародование текста до окончания выборов, которые пройдут 12 декабря. Из-за этого оппоненты Джонсона обвинили его в недостаточно серьезном отношении к угрозам со стороны Москвы.