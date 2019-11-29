Борис Джонсон впервые услышал о влиянии извне на политику Британии

Одному из первых лиц государства никто никогда не представлял факты влияния других стран на политику Великобритании.

Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике Подробнее

Последние полтора года комитеты по разведке и безопасности парламента Британии готовили доклад о «вмешательстве России». Однако в нем нет важных данных для изменения устоявшейся процедуры, отметил премьер.

«Доклад будет опубликован, когда это будет необходимо», — добавил Джонсон.

Изначально доклад о России, в том числе о ее влиянии на итоги референдума по Brexit, должны были опубликовать 4 ноября. Однако власти Великобритании решили отложить обнародование текста до окончания выборов, которые пройдут 12 декабря. Из-за этого оппоненты Джонсона обвинили его в недостаточно серьезном отношении к угрозам со стороны Москвы.