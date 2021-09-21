Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил впервые рассказать о том, сколько именно детей подарили ему его избранницы. В разговоре с телеканалом Sky News политик подтвердил, что у него действительно шестеро наследников.

О числе детей премьера долго спорили британские СМИ. Они называли разные цифры и все время ждали комментариев от самого Джонсона. Но он говорил лишь, что не готов публично обсуждать свою личную жизнь. Теперь же премьер-министр утвердительно ответил на прямой вопрос, действительно ли у него шестеро наследников.

Со своей настоящей супругой Кэрри Саймондс Джонсон поженился в мае этого года на тайной церемонии. Жена уже подарила Джонсону ребенка — у пары родился сын, которого назвали Уилфред.

Еще у премьера есть четверо взрослых наследников от предыдущего брака с юристом Мариной Уилер. Известно также о внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр. Судя по всему, слухи о том, что у Джонсона когда-то родился еще один внебрачный ребенок, тоже правдивы. Однако кто мама наследника, остается загадкой.

Около недели назад Борис Джонсон перенес тяжелую утрату. У него умерла мама, известная художница Шарлотта Джонсон-Вал. Ей было 79 лет. По словам близких, она ушла тихо и мирно.