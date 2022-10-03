Мир 03 октября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber Борис Джонсон возглавит партийную группу «Консервативные друзья Украины» — СМИ The Daily Telegraph: Борис Джонсон возглавит группу «Консервативные друзья Украины» РИА «Новости»

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон возглавит партийную группу «Консервативные друзья Украины», сообщила газета The Daily Telegraph. По данным СМИ, об этом объявили на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

Нынешний глава партийной группы, депутат палаты общин британского парламента Джон Уиттингдейл рассказал, что «освобождает место» для Джонсона.

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«Я очень счастлив, что освобождаю место для нового президента „Консервативных друзей Украины“, для того, кто по многим аспектам является самым очевидным и наиболее заслуживающим кандидатом на эту роль. Он был первым человеком не только в этой стране, но и во всем западном мире, который столь явно высказался в поддержку [украинского] народа», — отметил депутат.

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Группу «Консервативные друзья Украины» учредили в марте 2022 года. В нее входят члены Консервативной партии — не только парламентарии, но и представители муниципальных советов и рядовые партийцы, — поддерживающие украинское правительство на фоне российской спецоперации.

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