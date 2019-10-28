Борис Джонсон внесет новый законопроект о досрочных выборах
Британский премьер Борис Джонсон не смог заручиться поддержкой двух третей палаты общин по вопросу проведения 12 декабря 2019 года внеочередных выборов. Его поддержали всего 299 членов парламента из 434 необходимых.
В итоге главе правительства придется внести короткий законопроект о выборах, для его принятия понадобится простое большинство голосов в парламенте.
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«Мы не позволим этому параличу продолжаться. Сегодня вечером мы направим уведомление о внесении краткого законопроекта о проведении выборов 12 декабря, чтобы осуществить Brexit», — заявил Джонсон.
По мнению премьера, нынешний парламент Великобритании «держит страну в заложниках», и это пора менять. Потому что стране пора покинуть Евросоюз, и для этого нужен сильный и решительный парламент.
Накануне Евросоюз согласился продлить Brexit до 31 января.