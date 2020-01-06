Борис Джонсон спровоцировал скандал своим отпуском на Карибах
«Борис Джонсон должен был немедленно прекратить свой отпуск, чтобы решить проблему, которая может иметь серьезные последствия для Великобритании и всего мира», — приводит издание The Mirror слова лидера лейбористов Джереми Корбина. Лейбористка Эмили Торберри обвинила премьер-министра в том, что у него «другие заботы», так как он загорает, пока в мире происходят такие резонансные события.
Ранее Джонсон заявил, что Великобритания не будет «оплакивать смерть Сулеймани», так как генерал «представлял угрозу британским интересам и сыграл ведущую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч невинных мирных жителей».
Сулеймани погиб во время ракетного удара ВС США по району международного аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января. Власти Ирана обещали отомстить за его смерть. Белый дом обвинил высокопоставленного военного в организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.