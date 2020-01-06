Борис Джонсон спровоцировал скандал своим отпуском на Карибах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не прервал свой отпуск на карибском острове Мюстик, несмотря на гибель иранского генерала Касема Сулеймани. За это его осудили некоторые британские политики.

«Борис Джонсон должен был немедленно прекратить свой отпуск, чтобы решить проблему, которая может иметь серьезные последствия для Великобритании и всего мира», — приводит издание The Mirror слова лидера лейбористов Джереми Корбина. Лейбористка Эмили Торберри обвинила премьер-министра в том, что у него «другие заботы», так как он загорает, пока в мире происходят такие резонансные события.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания не будет «оплакивать смерть Сулеймани», так как генерал «представлял угрозу британским интересам и сыграл ведущую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч невинных мирных жителей».

Сулеймани погиб во время ракетного удара ВС США по району международного аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января. Власти Ирана обещали отомстить за его смерть. Белый дом обвинил высокопоставленного военного в организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.