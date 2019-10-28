Борис Джонсон согласился с переносом Brexit на 2020 год

«В соответствии с законом, который навязали нашему правительству против воли, я не могу сделать ничего другого, кроме как подтвердить официальное соглашение Великобритании на отсрочку Brexit», — говорится в тексте документа.

ЕС согласился перенести Brexit на 2020 год Подробнее

При этом британский премьер отметил, что новое продление членства Великобритании в ЕС наносит ущерб демократическим принципам государства. По словам Джонсона, после 31 января никаких дальнейших отсрочек больше быть не может.

Последней датой выхода Великобритании из Евросоюза должно было стать 31 октября. За 11 дней до этой даты депутаты палаты общин британского парламента собрались на сессию, где премьер-министр Джонсон представил новый проект договоренности ЕС о выходе Великобритании из состава. Однако депутат Оливер Летвин инициировал поправку, по которой перед одобрением выхода парламент должен принять закон о самом выходе. Но, чтобы его разработать нужно время, а значит и отсрочка.

Борис Джонсон заявил, что ни о каких отсрочках он больше просить не намерен. Однако ему тут же напомнили о так называемом законе Бена, который приняли еще в сентябре. Документ гласит, что если парламент не примет проект сделки до 23:00 по лондонскому времени в день представления, то премьер обязан снова просить ЕС об отсрочке.

Возмущенный Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску два письма. В первом он объявил, что Великобритании нужна новая отсрочка, а во втором он написал, что это ошибка, но по закону против нее он пойти не может.

Сегодня 27 стран Совета ЕС договорились о том, что Brexit отложат до 31 января. Но при этом они отметили, что развод может состояться раньше, если парламент Великобритании ратифицирует соглашение, которое раньше Джонсон заключил с Европарламентом. Для инициации процедуры переноса странам ЕС потребовался официальный письменный ответ от правительства королевства.

Выход Великобритании из ЕС переносили уже несколько раз. В первый раз страна должна была покинуть Союз 29 марта, а второй — 12 апреля. Каждый раз одобрения сделки с парламентом не могла добиться предшественница Джонсона на посту премьер-министра Тереза Мэй. Главным вопросом остается таможенный статус Северной Ирландии.