Борис Джонсон сбежал с брифинга в Люксембурге. Видео

Он проводил встречу с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, после которой политики должны были выступить с заявлениями на заранее установленном подиуме с двумя микрофонными стойками и флагами.

Но, как только они вышли из здания, толпа освистала британского премьера. Демонстранты кричали: «Позор!». Джонсон принял решение не выступать с заявлением и в сопровождении охраны проследовал в автомобиль. Беттель при этом пошел на брифинг.

Глава правительства Люксембурга был недоволен итогами переговоров. Он потребовал от британского коллеги найти решение по Brexit и «вместо разговоров — действовать».

По словам Беттеля, Еврокомиссия и Люксембург, а также 27 стран — участниц Евросоюза «ни в коем случае не согласятся нести ответственность за тот базар, в котором мы находимся».

Над Джонсоном начали посмеиваться политики других стран. Так, евродепутат Ги Верхофстадт назвал произошедшее превращением Джонсона «из невероятного Халка в невероятную хандру», делая отсылку к недавнему сравнению Великобритании с «Невероятным Халком», который обязательно вырвется из оков Евросоюза.