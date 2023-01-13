Мир 13 января 2023, 09:28 Борис Джонсон решил вновь приехать в Киев — СМИ The Guardian: экс-премьер Британии Джонсон планирует новый визит в Киев rawpixel

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Бывший британский премьер Борис Джонсон решил вновь поехать в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать свою поддержку стране. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, Джонсон поделился своими планами со знакомыми. Осуществить их он намерен в ближайшие месяцы. Конкретных дат пока нет. Источники сообщили The Guardian, что Зеленский и Джонсон считают друг друга друзьями. Во времена возглавления кабмина Джонсон был ярым сторонником украинского президента.

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Журналисты отметили, что союзники действующего премьер-министра Британии Риши Сунака опасаются, что планы Бориса Джонсона подорвут авторитет Сунака. Издание привело слова председателя комитета по обороне палаты общин британского парламента, консерватора Тобиаса Эллвуда. По его мнению, Джонсон не должен вмешиваться в отношения Британии и Украины, особенно учитывая, что конфликт на Украине «далек от завершения» и ситуация вокруг нее «очень хрупкая».

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«Визит Джонсона не должен мешать обмену сообщениями или официальным каналам связи между Лондоном и Киевом. Джонсону нужно быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Сунака с Зеленским», — считает Эллвуд.

Борис Джонсон в прошлом году трижды побывал на Украине: в апреле, июне и августе.