Борис Джонсон рассказал об «ужасных проблемах» в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетовал на трудности во взаимоотношениях с Россией. Он выразил надежду, что ситуация улучшиться. Заявление было сделано во время визита в Эстонию.

По словам британского премьера, он, как и многие в Западной Европе, продолжает надеяться на улучшение отношений в России.

«Мы хотим иметь лучшие коммерческие отношения, мы хотим иметь больше торговли, но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы», — процитировал Джонсона ТАСС.

Премьер-министр Великобритании добавил, что под проблемами он подразумевал покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в городе Солсбери.

Визит премьер-министра Великобритании в Эстонию состоялся 21 декабря. Джонсон с его коллегой Юри Ратасом побывали на военной базе в Тапе, на которой находятся приблизительно 800 британских солдат и офицеров.