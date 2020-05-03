Борис Джонсон рассказал о существовании плана на случай его смерти

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что на случай его возможной смерти от COVID-19 уже был разработан план действий.

По словам Джонсона, власти Великобритании готовились к худшему сценарию, когда он был помещен в реанимацию. На случай кончины премьера в результате заражения коронавирусом официальное заявление также подготовили и врачи.

«Я не был в прекрасной форме и знал, что был план на случай непредвиденных обстоятельств», — рассказал Джонсон в интервью The Sun.

Он отметил, что был разочарован тем, что ему не становится лучше, а лекарства от болезни нет.

Премьер подчеркнул, что тогда врачи начали давать ему «литры и литры кислорода» для поддержания жизни.

Борису Джонсону удалось победить коронавирусную инфекцию и 27 апреля он вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

COVID-19 у Джонсона был обнаружен в конце марта, но госпитализировали политика только через 10 дней, после того, как его состояние ухудшилось. До этого он находился на карантине, где у него и начала подниматься температура. 29 апреля стало известно о том, что у Джонсона и его невесты Кэрри Симондс родился сын. Родители назвали новорожденного в честь своих дедушек и врачей, которые спасли британского премьера после заражения коронавирусом.