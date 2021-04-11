Борис Джонсон пропустит похороны принца Филиппа

Британский премьер Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах супруга королевы принца Филиппа из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила его пресс-служба, передала «Би-би-си».

Правила позволяют присутствовать на прощании максимум 30 людям. Премьер-министр хочет действовать в интересах королевской семьи, поэтому не придет на похороны, чтобы позволить проститься с Филиппом как можно большему числу родственников, сказано в заявлении.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался 9 апреля на сотом году жизни. Его отпевание и погребение состоятся 17 апреля в Виндзорском замке. Похороны не будут государственными и пройдут в военном стиле, как того желал сам принц Филипп.

Внук Филиппа принц Гарри прилетит на прощание из США. Супруга Гарри Меган Маркл ждет ребенка и по совету врача воздержится от поездки.

Брак принца Филиппа с Елизаветой II продолжался 73 года.

Из-за смерти Филиппа в Великобритании объявили восьмидневный траур, который продлится до 17 апреля. Члены королевской семьи будут скорбеть 30 дней, королева в это время отойдет от государственных дел.