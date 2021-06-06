Борис Джонсон призвал вакцинировать весь мир к концу 2022 года

Вакцинировать весь мир от коронавируса можно к концу 2022 года, считает британский премьер Борис Джонсон. Придерживаться такого срока он призывает лидеров стран «большой семерки» (G7).

С 11–13 июня в Англии пройдет саммит G7. На него соберутся главы США, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии. Гостями мероприятия станут лидеры Индии, Австралии и Южной Кореи.

«На G7 я попрошу коллег — глав государств помочь вакцинировать мир до конца следующего года. Мы обязаны делать все возможное, чтобы победить COVID во всем мире», — говорится на странице Джонсона в Facebook.

В самой речи, отрывки из которой привело агентство Reuters, говорится, что «вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины».

Джонсон добавил, что борьба с коронавирусом является величайшей задачей послевоенной эпохи. А лидеры G7 должны возглавить глобальное восстановление.

По данным британских властей, хотя бы одну дозу вакцины получили более 40 миллионов человек, то есть более половины из 68,5 миллиона жителей Соединенного Королевства.