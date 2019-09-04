Борис Джонсон призвал провести досрочные выборы. Его поддержал лидер оппозиционной партии

Заявление Джонсона с призывом к проведению досрочных выборов прозвучало после того, как парламентарии приняли проект закона, запрещающий Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Опасный Brexit. Чем закончится борьба Джонсона с британскими депутатами Подробнее

«Выборы должны быть проведены во вторник 15 октября», — заявил Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.

При этом Джонсон снова заверил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября «при любых обстоятельствах».

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал идею британского премьера провести внеочередные всеобщие выборы в Великобритании.

«Мы с предвкушением ждем выборов, потому что мы хотим выбросить прочь это правительство», — приводит «Интерфакс» заявление Корбина в парламенте.

В то же время Корбин отметил, что сперва необходимо завершить принятие проекта закона, который отменяет возможность реализовать 31 октября «жесткий» вариант Brexit — без соглашения Лондона и Брюсселя.

Палата общин поддержала закон о переносе Brexit при отсутствии соглашения с ЕС Подробнее

Кроме того, Корбин обвинил Бориса Джонсона в том, что свою стратегию по Brexit британский премьер не может объяснить ни Лондону, ни Брюсселю.

«Если у него (Джонсона — прим. ред.) есть планы, ему следует предъявить его публике, либо на референдуме, либо на всеобщих выборах», — заключил Корбин.

Напомним, что несколькими часами ранее палата общин парламента Великобритании приняла законопроект, который предотвращает возможность «жесткого» Brexit 31 октября. Таким образом, теперь проект закона направляется на рассмотрение Палаты лордов.