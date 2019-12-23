Борис Джонсон признался в ошибочном мнении о России

«Я действительно передумал по поводу возможности перезагрузки отношений с Россией. Ранее я как и многие министры иностранных дел и премьер-министры считал, что мы могли бы начать диалог с Россией заново. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Я очень разочарован, что был неправ», — приводит The Spectator ответ Джонсона на вопрос о том, приходилось ли ему когда-либо менять свое мнение.

Ранее во время визита в Эстонию 21 декабря Борис Джонсон вспомнил «дело Скрипалей», назвал его «ужасной проблемой» в отношениях с Россией, однако выразил надежду, что ситуация изменится к лучшему.

12 декабря Джонсон одержал победу на внеочередных выборах в парламент. Консервативная партия Великобритании обеспечила себе большинство мест. По итогам голосования тори получили 368 мест. Президент России Владимир Путин поздравил британского премьера с переназначением.