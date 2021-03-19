Борис Джонсон привился от ковида вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привился от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Политику ввели первую дозу вакцины, несмотря на сообщения о возможных побочных эффектах в виде тромбов.

«Я только что сделал первую прививку вакциной Оксфордского университета и AstraZeneca. Благодарю всех выдающихся ученых, персонал национальной службы здравоохранения и волонтеров, благодаря которым вакцинация стала реальностью», — написал британский премьер в Twitter.

Джонсон назвал прививку лучшим, что могут сделать люди для возвращения к прежней привычной жизни до пандемии. Свой пост он сопроводил снимком, сделанным во время вакцинации.

Премьер-министр сообщил о планах сделать прививку от коронавируса 18 марта. Он заявил, что считает все вакцины от коронавируса безопасными. При этом некоторые страны уже приостановили использование AstraZeneca. Причиной стали сообщения о появлении тромбов у людей после прививки.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) провело расследование о связи препарата с образованием тромбов. Специалисты пришли к выводу, что эффективность препарата превышает риски побочных явлений.