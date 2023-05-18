Мир 18 мая 2023, 13:58 Борис Джонсон пригрозил президенту Франции «вакханалией с избиением лягушек» Пресс-секретарь экс-премьера Великобритании Харри: Джонсон обещал избить Макрона Flickr

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Критика со стороны президента Франции Эммануэля Макрона сильно разозлила бывшего премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. Он пообещал избить оппонента, рассказал его пресс-секретарь Гуто Харри, сообщила радиостанция LBC.

Отношения между политиками, по словам бывшего представителя премьера, накалились из-за визита французского лидера в Москву и военной помощи киевскому режиму со стороны Великобритании. Когда Эммануэль Макрон прокомментировал в СМИ политику правительства в отношении беженцев, Борис Джонсон, по словам Гуто Харри, обыкновенно не использующий крепкие выражения не сдержался и при встрече высказал политику свое недовольство.

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«Он начал яростную атаку на Эммануэля Макрона, по сути говоря: „Он — <…> чудак, путинский подхалим, нам нужно набрасываться, нам нужна вакханалия с избиением лягушек. Мне придется выбить ему свет“», — рассказал Гуто Харри.

Конфликт быстро себя исчерпал, и после этого случая Борис Джонсон хорошо ладил с Эммануэлем Макроном. По словам бывшего пресс-секретаря, они даже выпили вместе на саммите G7.

В 2021 году президент Франции назвал британского премьера клоуном, который управляет великой страной. Это случилось после их телефонного разговора.