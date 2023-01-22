Мир 22 января 2023, 17:24 Борис Джонсон приехал в Киев Бывший премьер Великобритании Джонсон посетил Украину

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил визит на Украину. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я приветствую Бориса Джонсона, настоящего друга Украины, в Киеве. Борис, спасибо за поддержку!» — написал Зеленский.

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Британская газета The Guardian на прошлой неделе сообщала о намерениях Джонсона посетить Украину.

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Издание отметило, что визит политика существенно подорвет авторитет нынешнего главы правительства Великобритании Риши Сунака, который также является лидером Консервативной партии.

После начала специальной операции Джонсон посещал Украину как минимум три раза. В последний раз он там был в конце августа, после чего покинул пост премьер-министра, уступив его Лиз Трасс.

Ранее Джонсон сообщал, что Запад рассчитывал договориться с российским президентом Владимиром Путиным, однако после начала спецоперации принял решение, что не станет доверять ему.

По словам Джонсона, после этого западная коалиция окончательно решила оказывать поддержку Украине.