Борис Джонсон погубит Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своим внешнеполитическим курсом ведет экономику страны к полному развалу. Однако Консервативная партия является ведущей, поскольку у нее нет сильной оппозиции, способной навязать конкуренцию, заявил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Борис Джонсон губит экономику Великобритании и собственную партию. На недавних местных выборах консерваторы сдали несколько политических крепостей, которые они контролировали по 20 и 30 лет, в том числе в Лондоне и ближайших пригородах.

Источник фото: РИА «Новости»

Он верным курсом губит экономику страны и собственную партию. У консерваторов кадровый кризис, они бы и хотели бы поменять токсичного Джонсона, но где альтернативы? Не только он является проблемной фигурой.

Какие у него замечательные министры обороны и иностранных дел, просто «загляденье». Консерваторам нужно менять политическую линейку, если они хотят сохраниться в качестве ведущей силы на следующий цикл.

Что может быть нелепее Джонсона? Его стиль, способ подачи себя и консерватизм? Он постоянно эпатирует публику, нарушает все мыслимые каноны. Это отрицание консерватизма в его публичном проявлении.

Трасс просто пародирует образ «железной леди»

Что касается главы МИД Лиз Трасс, то она безуспешно пародирует традицию «железных леди» в британской политике. Она довела ее до пародийного состояния.

Но есть центры консервативной мысли, такие как Королевский институт международных отношений, но и там я не вижу там доктринальных вещей. Они рухнули в политическую полемику типа ругани и перебранки, а серьезной проработки ситуации, в которой оказалась Великобритания, просто нет.

Партию консерваторов в Великобритании спасает отсутствие сильных соперников

Мы говорим не только об экономическом, политическом и кадровом кризисе, но и о кризисе консервативной мысли в Великобритании. Единственное, что пока спасает партию, — отсутствие сильных соперников.

Источник фото: РИА «Новости»

Лейбористы обновились и пока вес не набрали. Они могут кусать консерваторов на местных выборах, но конкурировать на национальных выборах не получается — силенок маловато.