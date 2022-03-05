Борис Джонсон подверг сомнению прямое противостояние России и Запада на Украине

Прямое противостояние между Россией и Западом на Украине в ближайшее время не состоится. Такое мнение в интервью немецкой газете Welt am Sonntag сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, еще пару недель назад никто не поверил бы, что страны Европы, в том числе Соединенное Королевство, будут поставлять оружие Украине. Тем не менее после начала спецоперации России на Украине Запад сплотился.

«Однако до идеи прямого противостояния западных войск и России еще далеко», — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Он добавил, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить военных на Украину. При этом сложившаяся ситуация приведет, по его словам, к тому, что Россия получит большее присутствие НАТО у своих границ.

«[Президент России Владимир] Путин просчитался не только в отношении Украины, но и потому, что думал, что получит меньше НАТО. Вместо этого он получит больше НАТО. Еще более тесный и крепкий альянс», — добавил Джонсон.

Он также высказал мнение, что необходимо выработать общеевропейскую энергетическую стратегию для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из РФ.

«Есть и другие источники — в Северной Америке, Канаде и регионе Персидского залива. Способы совместного производства большего количества возобновляемых источников энергии», — сказал он.

При этом он заметил, что европейским странам придется нелегко.