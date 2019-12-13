Борис Джонсон победил на внеочередных парламентских выборах в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одержал победу на внеочередных выборах в парламент. Об этом говорят результаты голосования.

Вrехit на подходе. Выборы в Палату общин завершились в Великобритании Подробнее

Телеканал Sky News сообщил предварительные результаты выборов. Согласно ним, Консервативная партия Великобритании обеспечила себе большинство в парламенте. Ее представители (тори) получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина — 191 место.

Также Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, «Либеральные демократы» — на 13. «Зеленым» достанется всего одно место. Оставшиеся 22 места распределят между другими партиями, участвовавшими в выборах.

Досрочные выборы в Соединенном Королевстве прошли 12 декабря. Победа дала Джонсону возможность продолжить и дальше решать вопрос о выходе Великобритании из Евросоюза. Как написала газета The Guardiаn, премьер-министр намерен рассмотреть вопрос о Вrехit уже на следующей неделе на заседании парламента.

Издание считает, что «премьер-министр намерен выполнять свое предвыборное обещание и добиться, чтобы депутаты проголосовали за его соглашение о выходе из Евросоюза к Рождеству, а к концу января Великобритания покинет ЕС». Газета также отметила, что второе чтение проекта закона о соглашении о выходе из ЕС может состояться уже 20 декабря.