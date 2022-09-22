Экс-премьер Великобритании Джонсон оговорился и похвалил Путина | 360°

Мир 22 сентября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

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Viber Экс-премьер Великобритании Джонсон оговорился и похвалил Путина Экс-премьер Великобритании Джонсон оговорился и похвалил Путина вместо Зеленского

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Бывший глава британского правительства, а ныне член парламента Борис Джонсон выступил перед Палатой общин с речью в поддержку Украины. Политик оговорился, поблагодарив президента России Владимира Путина за вдохновляющее руководство.

«Спасибо также вдохновляющему руководству Владимира Путина… вдохновляющему руководству Владимира Зеленского, простите меня», — сказал растерявшийся Джонсон.

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Британские пользователи соцсетей высмеяли экс-премьера. Многие заметили, что Джонсон впервые сказал правду.

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«Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона», — написал один из комментаторов.

На Западе не принято восхищаться Россией и ее руководством. Напротив, в странах Европы и в США часто критикуют политику Кремля. Агрессивная русофобия Запада объясняется желанием усилить влияние военно-политического блока НАТО.

Ранее с Джонсоном случился другой конфуз. Ему пришлось оправдываться перед журналистами за свой неряшливый вид, утверждая, что в кабинете всегда лежит расческа.

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