Борис Джонсон объявил, что в пятницу привьется AstraZeneca

На этой неделе европейские страны приостановили вакцинацию от коронавирус препаратом AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в кровеносных сосудов у привитых людей. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оставался одним из последних крупных европейских политиков, который утверждал, что вакцина безопасна.

Как сообщило издание Politico, британский премьер на заседании Палаты Общин объявил, что намерен лично привиться вакциной от коронавируса AstraZeneca.

«Лучшее, что я могу сказать о программе вакцинации это то, что мне наконец сообщили, что пришла моя очередь и я могу получить первую дозу препарата. Это будет AstraZeneca», — заявил он.

По данным издания Birmingham Mail, Джонсон продолжил агитировать за безопасность вакцины и в ходе своей последней пресс-конференции на Даунинг-Стрит. Он уточнил, что отправится на прививку в ближайшую пятницу.

«Так случилось, что первый укол вакцины мне делают завтра. Медицинский центр, куда я отправлюсь использует препарат Oxford-AstraZeneca», — поделился Джонсон с журналистами.

Он подчеркнул, что верит в безопасность всех вакцин. По его словам, опасность сегодня только одна — коронавирус, поэтому важно, чтобы каждый получил свою прививку, когда придет его время.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) подвело итоги расследования о связи вакцины AstraZeneca с появлением тромбов. В своем вердикте ведомство пояснило, что эффективность препарата превышает риски побочных явлений.

Точной связи между образованием тромбов и вакциной не нашли. Но выяснилось, что препарат AstraZeneca действительно приводит к загустению крови у людей с низким уровнем тромбоцитов. Это очень редкие случаи, которые будут изучать дальше.