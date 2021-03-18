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    18 марта 2021, 22:26

    Борис Джонсон объявил, что в пятницу привьется AstraZeneca

    Анатолий Минкин

    На этой неделе европейские страны приостановили вакцинацию от коронавирус препаратом AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в кровеносных сосудов у привитых людей. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оставался одним из последних крупных европейских политиков, который утверждал, что вакцина безопасна.

    Борис Джонсон объявил, что в пятницу привьется AstraZeneca

    Как сообщило издание Politico, британский премьер на заседании Палаты Общин объявил, что намерен лично привиться вакциной от коронавируса AstraZeneca.

    «Лучшее, что я могу сказать о программе вакцинации это то, что мне наконец сообщили, что пришла моя очередь и я могу получить первую дозу препарата. Это будет AstraZeneca», — заявил он.

    По данным издания Birmingham Mail, Джонсон продолжил агитировать за безопасность вакцины и в ходе своей последней пресс-конференции на Даунинг-Стрит. Он уточнил, что отправится на прививку в ближайшую пятницу.

    «Так случилось, что первый укол вакцины мне делают завтра. Медицинский центр, куда я отправлюсь использует препарат Oxford-AstraZeneca», — поделился Джонсон с журналистами.

    Он подчеркнул, что верит в безопасность всех вакцин. По его словам, опасность сегодня только одна — коронавирус, поэтому важно, чтобы каждый получил свою прививку, когда придет его время.

    Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) подвело итоги расследования о связи вакцины AstraZeneca с появлением тромбов. В своем вердикте ведомство пояснило, что эффективность препарата превышает риски побочных явлений.

    Точной связи между образованием тромбов и вакциной не нашли. Но выяснилось, что препарат AstraZeneca действительно приводит к загустению крови у людей с низким уровнем тромбоцитов. Это очень редкие случаи, которые будут изучать дальше.