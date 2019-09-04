Борис Джонсон назвал дату внеочередных выборов в парламент

Внеочередные выборы в британской Палате общин могут пройти 15 октября 2019 года. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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«Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября», — сообщил премьер, его слова цитирует ТАСС.

Речь идет о законопроекте о переносе даты Brexit, рассмотрение которого запланировано на 31 октября. Благодаря документу срок смогут отодвинуть, тем самым исчезнет возможность выйти из Евросоюза без заключения сделки. Инициатором стала оппозиция Великобритании, которая намерена провести законопроект 4 сентября через парламент.

Великобритания собиралась выйти из Евросоюза еще 29 марта 2019 года, но голосования не увенчались успехом. Brexit отложили до 31 октября. Парламент страны настаивает на переносе срока выхода из ЕС, так как не согласен с существующим соглашением и не хочет покидать союз без него.