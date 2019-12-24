Борис Джонсон наведался к миллиардеру из России. Британские СМИ не упустили шанс построить теории заговора

Александр Лебедев и его сын Евгений устроили рождественскую вечеринку. Среди гостей — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с подругой. Иностранные СМИ обсуждают взаимоотношения российского банкира и английского политика и строят теории заговора.

Источник фото: instagram.com/borisjohnsonuk

«Это был своеобразный знак победы и презрения к критикам, продемонстрированный жизнерадостно и энергично. На следующий день после уверенной победы на выборах Борис Джонсон со своей подругой Кэрри Симондс заскочил на предрождественскую вечеринку с икрой, которую устроили в Лондоне бывший агент КГБ Александр Лебедев и его сын Евгений», — написали в The Guardian.

Авторы материала напомнили, что во время предвыборной кампании Джонсон отказывался публиковать доклад о России, который подготовил комитет по разведке и безопасности. «Его содержание до сих пор не стало достоянием гласности. Но, насколько можно понять, там говорится о степени российского влияния на британскую политику и о том, как российская элита создала в Соединенном Королевстве мощное лобби, благодаря щедрым тратам, связям и знакомствам», — отметили журналисты. Издание также добавило, что Лебедевы владеют Evening Standard. Эта лондонская газета не раз поддерживала Джонсона.

The Times же назвали визит премьер-министра к банкиру обычным светским мероприятием. Ведь Джонсон давно не просто политик, но и знаменитость. А у Лебедева государственный деятель находился в компании Мика Джаггера, принцессы Евгении Йоркской, актеров Мэтта Смита, Розамунды Пайк и других.

В Daily Mail даже опубликовали отдельный материал о появлении на мероприятии британской знаменитости Меган Бартон. «25-летняя звезда реалити-шоу выглядела потрясающе в черном платье, когда присоединилась к победившему на выборах премьер-министру Борису Джонсону и принцессе Евгении», — написали в газете, отметив, что Бартон была в более чем хорошей компании. Сама же девушка поблагодарила Лебедева в Instagram за «потрясающую» ночь.

Сотрудники The Sun сделали обзор нарядов всех, кто был на празднике. «Многие надевали праздничные платья по этому случаю», чтобы впечатлить остальных гостей мероприятия. По словам авторов статьи, Джонсон выглядел готовым праздновать свою победу на вечеринке Лебедева.

В The Independent же подготовили милый материал о посещении вечеринки Джонсоном. Текст рассказывает, как во время приема премьер-министр объявил о поддержке проектов по борьбе с бездомностью и решил выделить на это 260 миллионов фунтов стерлингов. Информацию об этом в Instagram опубликовал и Евгений Лебедев.

Александр Лебедев — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Он владеет несколькими газетами и телевизионным каналом London Live. В 2011 году Александр занял 45 место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Тогда его состояние составило 2,1 миллиард долларов. Сын Евгений владеет компанией «Lebedev Holdings Ltd», выпускающей газеты «Evening Standard» и «The Independent».