Борис Джонсон, которые несколько дней назад объявил об отставке с поста премьер-министр Великобритании, задумался о том, чтобы уйти из политики. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Пока что, как отметили собеседники издания, Джонсон не намерен отказываться от своего депутатского мандата.

Как указано в материале, так он планирует избежать проведения довыборов в Палату общин парламента Великобритании в его избирательном округе. Они могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать еще одним ударом для правящей Консервативной партии, указали источники газеты.

Джонсон также не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на парламентских выборах.

В четверг, 7 июля, Джонсон заявил о том, что покидает пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии страны. Он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового главы кабмина. На его место свои кандидатуры выдвинули уже несколько человек. Среди них бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак, назначенный на его должность Надим Захави, а также глава Минтранса страны Грант Шэппс.